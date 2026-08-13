حماس از میانجی‌ها خواست، برای توقف جنایات مکرر رژیم صهیونیستی و مجبور کردن این رژیم به پایبندی به توافق آتش‌بس شرم الشیخ فورا اقدام کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، با صدور بیانیه‌ای، ترور سرهنگ «جمال ابوکمیل»، رئیس پلیس غیرنظامی استان غزه، از سوی ارتش جنایتکار صهیونیستی را محکوم کرد. حماس اقدام مذکور را جنایتی وحشیانه و فریبکارانه توصیف کرد که ماهیت اشغالگر جنایتکار را برملا می‌سازد.

در این بیانیه آمده است: عملیات ترور ارتش جنایتکارصهیونیستی علیه سرهنگ جمال ابوکمیل رئیس پلیس غیرنظامی استان غزه، به معنای اصرار بر ارتکاب جنایات وحشیانه اشغالگران علیه ملت فلسطین و ادامه تلاش‌های فاشیستی و ناامیدکننده آنان برای ایجاد هرج و مرج و بی‌قانونی در نوار غزه است.

حماس تأکید کرد: این جنایت وحشیانه و فریبکارانه، حقیقت اشغالگران جنایتکار و سیاست‌های آن با هدف ادامه جنگ نسل‌کشی، عمیق‌تر کردن فاجعه انسانی در نوار غزه و کشاندن آن به وضعیت هرج و مرج را آشکار می‌سازد که یک جنایت جنگی تمام عیار محسوب می‌شود.

این جنبش در پایان بیانیه خود از میانجی‌ها، خواست تا برای توقف فوری تجاوز‌های مکرر رژیم صهیونیستی، محاکمه آن و مجبور کردن این رژیم به پایبندی به مفاد توافق آتش‌بس شرم الشیخ در نوار غزه، تحرک فوری نشان دهند.

وزارت کشور غزه نیز در بیانیه‌ای، این جنایت جدید را یک تجاوز خطرناک توصیف کرد که نشان‌دهنده اصرار رژیم صهیونیستی بر ادامه هدف قرار دادن ارکان کار پلیس مدنی در نوار غزه است؛ این اقدام در راستای تلاش برای ایجاد هرج و مرج در جامعه فلسطینی صورت می‌گیرد.

در این بیانیه آمده است که این جنایت بی‌توجیه، در چارچوب تجاوز‌های مستمر توافق آتش‌بس از سوی تل آویو و در زمانی صورت می‌گیرد که تمامی طرف‌ها در تلاش برای تثبیت این توافق هستند. این امر تأکید می‌کند که رژیم صهیونیستی عمدا، تلاش‌های میانجیگران را ناکام کرده و مانع از دستیابی به آتش بس می‌شود.