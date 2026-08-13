رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی البرز، از انجام پرواز هوایی بالگرد اورژانس برای نجات جان کودک مصدوم در حادثه تصادف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، مهدوی گفت: این عملیات در پی واژگونی موتور سیکلت و برخورد دو خودرو در دو نقطه جاده چالوس با هدف نجات جان ۹ مصدوم حادثه‌دیده به مرحله اجرا درآمد.

مهدوی در تشریح جزئیات این حوادث اظهار داشت: پس از اعلام وقوع حادثه واژگونی موتور در اولین مأموریت، بلافاصله تیم عملیاتی زمینی به محل حادثه اعزام شدند. کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی اولیه در صحنه که ۲ مصدوم داشت با توجه به وخامت حال کودک از سرنشینان موتور و دشواری مسیر، درخواست اعزام اورژانس هوایی کردند.

وی گفت: در ادامه این عملیات، ۲ مصدوم حادثه پس از دریافت اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی در محل، با بالگرد جهت ادامه درمان به مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی کرج منتقل شدند.

وی ادامه داد: بر اثر تصادف دو خودرو سواری در این‌محور نیز ۷ نفر مصدوم و با کمک کارشناسان اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.