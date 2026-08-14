با فرارسیدن ماه ربیع الاول و پایان یافتن ایام سوگواری محرم و صفر، حال و هوای شهر ها هم تغییر کرده است.

ربیع‌الاول؛ آغازگرِ فصلِ گره‌گشایی و صله‌رحم در قهدریجان

ربیع‌الاول؛ آغازگرِ فصلِ گره‌گشایی و صله‌رحم در قهدریجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ با آغاز ماه ربیع‌الاول، فضای عمومی شهر ها شاهد رونق گرفتن سنت‌های اجتماعی و دورهمی‌های صبحگاهی شهروندان است.

امام جمعه موقت شهر قهدریجان در این باره گفت:ربیع‌الاول سومین ماه قمری و ماهی است که بهار نامیده می‌شود .

حجت الاسلام مجید جعفرزاده افزود: این ماه به دلیل وقایع مهمی مانند تولد پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع) و همچنین پایان ماه صفر و آغاز ماه شادی اهل بیت (ع) بسیار مبارک و فرخنده است.