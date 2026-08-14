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با فرارسیدن ماه ربیع الاول و پایان یافتن ایام سوگواری محرم و صفر، حال و هوای شهر ها هم تغییر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ با آغاز ماه ربیعالاول، فضای عمومی شهر ها شاهد رونق گرفتن سنتهای اجتماعی و دورهمیهای صبحگاهی شهروندان است.
امام جمعه موقت شهر قهدریجان در این باره گفت:ربیعالاول سومین ماه قمری و ماهی است که بهار نامیده میشود .
حجت الاسلام مجید جعفرزاده افزود: این ماه به دلیل وقایع مهمی مانند تولد پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع) و همچنین پایان ماه صفر و آغاز ماه شادی اهل بیت (ع) بسیار مبارک و فرخنده است.