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معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و معاون وزیر اقتصاد برزیل در حاشیه اجلاس وزرای اقتصاد و دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی بریکس در جیپور هند، با بررسی ظرفیتهای همکاری دو کشور، بر ترسیم نقشه راه مشترک برای توسعه مناسبات اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی و افزایش حجم مبادلات تجاری تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی حیدری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با ماتیاس آلنکاتسارو، معاون وزیر اقتصاد برزیل در امور بینالملل، راهکارهای توسعه و تسهیل همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور را بررسی کرد.
در این دیدار، طرفین ضمن مرور ظرفیتها و زمینههای همکاری اقتصادی ایران و برزیل، بر ضرورت ترسیم نقشه راه مشترک همکاریهای اقتصادی با هدف حمایت از فعالیت بخش خصوصی و افزایش حجم مبادلات تجاری تأکید کردند.
حیدری با قدردانی از حمایت برزیل از عضویت جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه نوین (NDB)، بر مکمل بودن نیازها و ظرفیتهای تولیدی دو کشور تأکید کرد و پیشنهاد داد سازوکارهای عملیاتی برای حمایت از بخش خصوصی و توسعه تجارت دوجانبه طراحی شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، استفاده از ظرفیتهایی همچون مبادلات با ارزهای محلی و تهاتر برخی محصولات تولیدی دو کشور را از جمله راهکارهایی دانست که میتواند به کاهش محدودیتهای موجود در مسیر تجارت کمک کند.
در ادامه این دیدار، طرفین بر اهمیت ایجاد ثبات و پایداری در زنجیره ارزش کالاهای دو کشور بهعنوان یکی از الزامات توسعه تجارت دوجانبه تأکید کردند.
افزایش ظرفیت همکاریهای کشاورزی، بهویژه در زمینه تبادل کالاهای مورد نیاز دو کشور، و طراحی یک مکانیزم قابل اتکا برای تسهیل مبادلات تجاری نیز از دیگر محورهای مورد توافق طرفین بود.
با توجه به حضور و فعالیت سرمایهگذاران ایرانی و برزیلی و با هدف فراهم کردن بستر مناسب برای توسعه این تعاملات، دو طرف بر پیگیری مذاکرات و نهاییسازی موافقتنامههای پایه اقتصادی، از جمله موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری، تأکید کردند.
در پایان، معاون وزیر اقتصاد ایران و معاون وزیر اقتصاد برزیل بر تداوم رایزنیها و پیگیری توافقات انجامشده با هدف تعمیق روابط اقتصادی، افزایش تجارت دوجانبه و فراهم کردن زمینه حضور و فعالیت بیشتر بخش خصوصی دو کشور تأکید کردند.