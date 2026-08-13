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فرار تاریخی، نقل محافل مجازی

کاربران فضای مجازی روایتگر ماجرای رئیس جمهوری شدند که حالا حتی نزدیک خاک ایران لرزه به تنش می‌افتد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۲- ۲۲:۳۱
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برچسب ها: ترامپ ، ترکیه ، افول آمریکا ، اقتدار ایران
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