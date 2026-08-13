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معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: پیشبینی میشود امسال از ۶۰۷ هکتار سطح زیر کشت گوجهفرنگی حدود ۳۵ هزار تن محصول برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید فرشاد بابایی از کشت ۶۰۷ هکتار گوجهفرنگی در سه فصل زراعی پاییزه، بهاره و تابستانه در استان خبرداد و گفت: از این میزان ۲۹۹ هکتار مربوط به کشت پاییزه، ۲۰۸ هکتار کشت تابستانه و ۱۰۰ هکتار کشت بهاره است.
وی افزود: میزان تولید گوجهفرنگی استان در سه فصل زراعی حدود ۳۵ هزار تن پیشبینی میشود.
به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، میانگین عملکرد گوجهفرنگی در کشت پاییزه ۶۰ تن در هکتار و در کشتهای بهاره و تابستانه ۵۵ تن در هکتار برآورد میشود.
بابایی با اشاره به اهمیت تولید این محصول در استان، بر ضرورت مدیریت اصولی مزارع، استفاده بهینه از منابع و ارتقاء بهرهوری و عملکرد در واحد سطح تأکید کرد.