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رئیس جمهور اوکراین گفت: یکدهم از ذخیرهٔ فعلی ایالات متحده برای متوقف کردن تمام حملات موشکهای بالستیک روسیه کافی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مصاحبهای با سیانان گفت: اوکراین تنها یکدهم از موشکهای رهگیر مورد نیاز برای متوقف کردن موشکهای بالستیک روسیه را در اختیار دارد و افزود که هر روز «میلیونها» تماس تلفنی با متحدان برای دریافت بیشتر موشکها برقرار میکند.
تبادل آتش میان اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد و زیرساختهای دو کشور بیش از پیش هدف قرار میگیرند. حملات بالستیک روسیه در هفتههای اخیر به افزایش یافته و به ویژه پایتخت اوکراین، کییف، را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
زلنسکی افزود: یکدهم از ذخیرهٔ فعلی ایالات متحده برای متوقف کردن تمام حملات موشکهای بالستیک روسیه کافی است، اما ۵٪ برای گذراندن زمستان اوکراین کافی خواهد بود.
وی تاکید کرد: «امسال دو و نیم برابر کمتر از سال ۲۰۲۵ موشکهای رهگیر داریم. روسیه ماهانه دو برابر موشکهای بالستیک بیشتر از قبل دارد.»
زلنسکی خاطرنشان کرد: اگر ایالات متحده «۵٪ به ما بفروشد، زمستان را پشت سر میگذاریم... اگر بتوانند ۱۰٪ به ما بفروشند، تمام موشکهای بالستیک روسها را نابود خواهیم کرد. من ۱٪ دارم.»
به دلیل تجاوز نظامی ایالات متحده علیه ایران که در آن آمریکا، اسرائیل و کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس از صدها موشک پدافند برای مقابله با پاسخ موشکی و پهپادی ایران استفاده کردند، ذخایر جهانی این موشکها کاهش ملموسی داشته است.
برخی کارشناسان گفتهاند که این کمبود در تصمیمات اخیر آمریکا برای کاهش درگیریها با ایران موثر بوده است. اوکراین نیز از این کمبود آسیب دیده، کشوری که تا پیش از درگیریها در غرب آسیا بیشترین مصرفکننده این موشکها بوده است.
از سوی دیگر، زلنسکی گفت که هنوز در مورد چگونگی تحقق تعهد ظاهری دونالد ترامپ برای صدور مجوز ساخت موشکهای پاتریوت توسط اوکراین تردیدهایی وجود دارد.
ترامپ در حاشیهٔ نشست ناتو در آنکارا گفت که به اوکراین اجازه میدهد تا مجوز تولید این موشکهای رهگیر را دریافت کند، اما چند روز بعد گفت که از این ایده مطمئن نیست. سازندگان سامانههای موشکی پاتریوت مقاماتی را به کییف فرستادهاند تا در مورد این ایده گفتوگو کنند، اما نتایج این دیدارها مشخص نیست.
زلنسکی گفت: «امیدوارم که آن را به دست بیاورم. الان ۵٪ ندارم... و این برای من یک چالش بزرگ است، یکی از بزرگترین چالشهایی که از همان ابتدای این جنگ داشتهام.»
زلنسکی گفت که مستقیماً از طریق تماسها، پیامها و به طور غیرمستقیم از طریق متحدان، از کاخ سفید التماس میکند تا ارسال محمولههای پاتریوت خود را افزایش دهند.
او تأیید کرد که اخیراً با جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، تماس تلفنی داشته است، اما از ارائه جزئیات خودداری کرد. پیش از این فایننشال تایمز گزارش داده بود که ونس از اوکراین خواسته است حملات به یک بندر نفتی روسیه در دریای سیاه را متوقف کند که به شرکتهای آمریکایی آسیب میزند و خطر افزایش قیمتهای جهانی انرژی را به همراه دارد.
کییف همچنین پیشنهادات جدیدی برای فرآیند صلح به رهبری ترامپ ارائه کرده است که در ماههای اخیر به نظر میرسد در بنبست قرار گرفته است، در حالی که ترامپ در کارزار انتخاباتی مدعی بود که در عرض یک شبانهروز به جنگ اوکراین خاتمه میدهد.