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بدون تعارف با قاضی جوان، مداح اهل بیت سید محمود علوی

بدون تعارف امشب با یک قاضی سی و چند ساله به گفت‌و‌گو نشسته که البته مردم او را جور دیگه‌ای می‌شناسند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۲- ۲۲:۱۹
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برچسب ها: بدون تعارف ، سید محمود علوی ، قاضی ، مداح اهل بیت
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