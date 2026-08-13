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روزنامه وال استریت ژورنال روز پنجشنبه نوشت: ناو یواساس جورج واشنگتن قرار است جایگزین آبراهام لینکلن در غرب آسیا شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، ناو یواساس جورج واشنگتن قرار است به غرب آسیا اعزام شود تا جایگزین ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن شود.
ناو آبراهام لینکلن بیش از ۲۵۰ روز در مأموریت بوده و وضعیت نامناسب آن منجر به واکنش اعضای کنگره آمریکا شده است.
پیش از این قانونگذاران آمریکایی اظهار داشتند که خدمه ناو آبراهام لینکلن در شرایطی «ترسناک» گرفتار شدهاند و خواستار تحقیق فوری درباره اوضاع این ناو شدند.
در روزهای اخیر گزارشهایی از کمبود غذا، خرابی لولهکشی و مشکلات بهداشتی، بحرانهای سلامت روان و حتی «اقدام به خودکشی» در این ناو منتشر شده است.
با این حال یک مقام آمریکایی در گفتوگو با والاستریت ژورنال مدعی شد: جایگزینی ناوها بخشی از یک برنامهٔ چرخشیِ از پیش برنامهریزیشده است.