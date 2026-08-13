همزمان با شب پایانی ماه صفر و سالروز شهادت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، آیین پخت و توزیع حلیم نذری با حضور خادمان، خیران و عزاداران در شهر گلسار برگزار شد و حدود هزار و ۵۰۰ پرس حلیم میان مردم، این شهر توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز:این نذری با نیت توسل به امام هشتم (ع)، طلب حاجت و رفع گرفتاری عزاداران و با مشارکت خادمان، خیران و مردم شهر گلسار انجام شد و مراحل آماده‌سازی و پخت آن از ساعات ابتدایی شب تا بامداد ادامه داشت.

برای پخت این نذری حدود ۷۰ کیلوگرم گوشت و ۶۰ کیلوگرم گندم تهیه شد و از صبح، مراحل پاک کردن گندم و آماده‌سازی گوشت آغاز شد.

مردم، از پیر و جوان، هرکدام به نیت خیر و در حد توان، در هم‌زدن حلیم و مراحل مختلف پخت مشارکت کردند و پس از پایان پخت و آماده شدن حلیم، از ساعت ۶ صبح توزیع آن میان مردم آغاز شد.

همدلی و حضور مردم در این مراسم جلوه‌ای از ارادت به اهل بیت (ع) بود: حضور پیر و جوان در کنار یکدیگر و مشارکت آنان در هم‌زدن و آماده‌سازی حلیم نذری، حال و هوای معنوی ویژه‌ای به این آیین بخشید.

گفتنی است پخت حلیم نذری در شب شهادت امام رضا (ع) از جمله آیین‌های سالانه مردم گلسار است که امسال نیز با استقبال پرشور مردم و خیران همراه شد و حدود هزار و ۵۰۰ پرس حلیم میان عزاداران و مجاوران توزیع شد.