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فرماندار خرمآباد با اشاره به پیشبینی احتمال بارشهای فراتر از نرمال در نیمه نخست مهرماه، بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای مدیریت شرایط بحرانی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نورالدین درمنان در نشست ستاد مدیریت بحران شهرداری خرمآباد با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی درباره احتمال بارشهای قابل توجه در نیمه نخست مهرماه، اظهار کرد: این نشست با هدف بررسی میزان آمادگی دستگاههای اجرایی و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی برگزار شد.
وی با بیان اینکه لایروبی رودخانهها، کانالهای هدایت آبهای سطحی و رفع موانع خطرآفرین باید در اولویت قرار گیرند، افزود: هر عاملی که احتمال آسیب به جان و مال مردم را افزایش دهد، باید پیش از آغاز بارندگیها برطرف شود.
فرماندار خرمآباد با تأکید بر اینکه رسالت مدیریت بحران، پیشگیری از خسارت و کاهش آسیبپذیری است، تصریح کرد: امیدواریم بارشهای پیشرو برای استان منشأ خیر و برکت باشد، اما این موضوع نباید موجب غفلت از آمادگی دستگاههای اجرایی شود، زیرا بارشهای سنگین در صورت نبود برنامهریزی میتواند خسارتآفرین باشد.
درمنان ادامه داد: طرحهای عمرانی که در مسیر آبراههها، رودخانهها یا نقاط حساس قرار دارند، باید با سرعت بیشتری تعیین تکلیف و ایمنسازی شوند تا در زمان بارندگی کمترین خسارت متوجه طرحها و شهروندان شود.
وی همچنین با اشاره به اهمیت پدافند غیر عامل در مدیریت بحران، خاطرنشان کرد: استفاده حداکثری از ظرفیتها و امکانات موجود، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و مدیریت بهینه منابع، از اصول مهم پدافند غیرعامل است و میتواند نقش مؤثری در کاهش خسارات احتمالی داشته باشد.
فرماندار خرم آباد بر آمادگی مستمر دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: همه مدیران باید با برنامهریزی، هماهنگی و حضور میدانی، شرایطی را فراهم کنند تا در صورت وقوع بارندگیهای شدید، از جان، مال و زیرساختهای عمومی به بهترین شکل ممکن حفاظت شود.
شهردار خرمآباد هم در این نشست با اشاره به ضرورت آمادگی همهجانبه برای فصل بارندگی اظهار کرد: امسال با توجه به پیشبینی بارشهای زودهنگام و احتمال وقوع پدیدههای غیر قابل پیشبینی جوی، لازم است همه بخشهای خدماتی، عمرانی و ایمنی شهرداری با انسجام کامل و در هماهنگی با سایر دستگاههای اجرایی، اقدامات پیشگیرانه را پیش از آغاز بارشها به پایان برسانند.
بارانی بیرانوند با بیان اینکه صیانت از جان و مال مردم در حوادث طبیعی یک «حقالناس» است، افزود: در شرایط حساس کنونی کشور نباید هیچ قصور یا تأخیری موجب ایجاد خسارت، نارضایتی یا ناامیدی در میان شهروندان شود و همه مدیران موظفاند با اجرای مصوبات ستاد بحران، آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه حادثه احتمالی را داشته باشند.
وی با اشاره به خسارتهای سیلاب سال ۱۳۹۸، تصریح کرد: تجربه آن حادثه نشان داد که هر گونه تأخیر در ساماندهی طرحهای داخل بستر رودخانه میتواند خسارتهای سنگینی به اموال عمومی و داراییهای مردم وارد کند؛ از اینرو جمعآوری سریع کارگاههای فعال در رودخانه، جابهجایی تأسیسات و انشعابات و رفع موانع با همکاری دستگاههای خدماترسان باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
بارانی بیرانوند با قدردانی از حمایتهای استاندار لرستان، فرماندار خرمآباد و اعضای شورای اسلامی شهر، گفت: امروز خرمآباد به یک کارگاه بزرگ عمران و بازآفرینی شهری تبدیل شده و اجرای همزمان طرحهای متعدد، ضرورت توجه ویژه به مدیریت بحران و ایمنی را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: طرحهای عمرانی نباید به عاملی برای افزایش آسیبپذیری شهر در زمان بارندگی تبدیل شوند و تمامی عملیات اجرایی باید با رعایت الزامات ایمنی و مدیریت بحران دنبال شود.
شهردار خرم آباد با اشاره به آغاز عملیات آسفالت کمربند شرقی اظهار کرد: این طرح علاوه بر کاهش ترافیک، در حوزه پدافند غیر عامل، مدیریت بحران و ایجاد مسیرهای جایگزین در مواقع اضطراری نیز نقش مهمی خواهد داشت.