مراجع عظام تقلید و علما در دیدار با رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین گفتند: بسیج برای انقلاب اسلامی صرفاً یک سازمان نیست، بلکه یک سرمایه ریشه دار اجتماعی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله ناصرمکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در دیدار رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین، با بیان اینکه بسیج شجره طیبه‌ای است که مردم و کشور در طول سا‌لها از ثمرات آن بهره‌مند شدند افزود: مسئولیت امروز بسیج سنگین‌تر شده چراکه باید خود را با نیاز‌های روز جامعه هماهنگ کند.

آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید هر ایرانی را یک بسیجی دانست و گفت: ثبت‌نام ده‌ها میلیونی جانفدا تنها یک عدد نیست؛ بلکه نشانه‌ای از ظرفیتی عظیم بسیج در دفاع، تبیین، خدمت و ساختن ایران است که از یک تشکیلات به یک فرهنگ فراگیر ملی تبدیل شود.

آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ریشه بخشی از پیشرفت ایران را در روحیه بسیجی بیان کرد و افزود: بسیاری از قدرت‌های بزرگ با سرمایه و تجهیزات ساخته می‌شوند، اما بخش مهمی از قدرت ایران اسلامی با تکیه برتفکر و همت بسیج شکل گرفته است.

آیت‌الله محمد رضا سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) هم با بیان اینکه بسیج فقط برای روز‌های سخت و میدان‌های بحران نیست؛ بر برنامه ریزی بسیج برای شادابی و نشاط بیشتر در جامعه تاکید کرد وگفت: تفکر بسیجی اگر در متن زندگی مردم جاری شود شاهد امید، نشاط، همدلی و حرکت خواهیم بود.

حجت الاسلام والمسلمین سید علی اکبر اجاق نژادتولیت مسجد مقدس جمکران هم بسیج را ظرفیت گسترده‌ای برای به میدان آوردن قشر‌های مختلف مردم دانست و افزود: این ظرفیت بزرگ اگر در کنار جایگاه معنوی و تربیتی مسجد مقدس جمکران قرار گیرد، می‌تواند شبکه‌ای از انسان‌های آماده و نقش‌آفرین را شکل دهد.

آیت‌الله احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان با اشاره به انتصابات اخیر رهبری، آنرا آرایش تازه برای مقابله با دشمن بیان کرد و گفت: بدون شک با رهبری داهیانه فرمانده کل قوا و اتحاد و انسجام ملی، امید دشمن به یأس تبدیل خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم در این دیدار‌ها با تاکید بر اینکه بسیجِ آینده می‌تواند جایی باشد که همه نسل‌ها با همه گرایش‌ها و سلایق، در یک نقطه مشترک ایران قوی، جامعه امیدوار و مردم پای کار به هم برسند افزود: امروز ملت ایران اسلامی با ایستادن در برابر قدرت‌های مستکبر، قدرت، اتحاد و انسجام ملی خود را به جهانیان نشان داد.