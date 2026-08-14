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مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد: الان که بیش از شش دهه از تاسیس انتشارات کانون پرورش فکری گذشته، 2 هزار و 562 عنوان کتاب در این نهاد تهیه و منتشر شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد: انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یکی از اولین مجموعههای تاسیس شده در این نهاد بوده است.
عباس محمددینی افزود: این کتابها در دهههای مختلف با نگاههای مختلف با همکاری بهترین نویسندههایی که در جهان و ایران حاضر بودند تهیه و منتشر شده است.
مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: پنجاه و شش درصد کتابهایی که در کانون پرورش فکری از ابتدای تاسیس تاکنون تهیه و منتشر شده ادبیات داستانی است.
محمددینی گفت: کتابهای ناداستان، علمی و پژوهشی و تخصصی کودک و نوجوان و بعد در نهایت شعر به ترتیب بیشترین میزان را در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به خود اختصاص دادهاند.
وی ادامه داد: کتابهای با مضمون ادبیات داستانی در دهه پنجم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پررونقترین کتابهای کانون بودند و بقیه ژانرها در دهههای بعد به تدریج رشد کرده و رده بندیهای سنی مختلفی داشتیم.
مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پایان تاکید کرد: هم اکنون در انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در دهه ششم تاسیس خودش قرار دارد کتابهای تهیه و منتشر شده کانون، در تمام رده بندیهای سنی و محتوایی کامل شده از مثبت صفر کتاب داریم تا کودک و نوجوان.
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کارنامه خود انتشار کتاب به زبان های انگلیسی، عربی، بوسنیایی، فارسی، کردی، دری، ترکی و چاپ کتاب به خط بریل و تولید ۲۰ عنوان کتاب فیلم و … را ثبت کرده است.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان یک مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی و غیربازرگانی در دی ماه سال ۱۳۴۴ تأسیس شد که تا سال ۱۳۵۸ زیر نظر هیئت امناء، هیئت مدیره و مدیرعامل فعالیت میکرد. پس از انقلاب با تغییر اساس نامه، به صورت یک شرکت دولتی درآمد که نظارت بر آن به آموزش و پرورش سپرده شد.