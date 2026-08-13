وزیران خارجه اتریش و یونان تلفنی با وزیر خارجه کشورمان گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی و بئاته ماینل رایزینگر وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و اتریش عصر امروز پنجشنبه در خصوص آخرین روند‌ها و موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای و بین المللی به صورت تلفنی گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

همچنین سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و گیورگیوس گراپتریتیس وزیر امور خارجه یونان در یک تماس تلفنی درباره موضوعات دوجانبه و آخرین تحولات بین المللی منطقه‌ای گفت‌و‌گو کردند.

خبر تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.