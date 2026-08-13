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یکصد و شصت و پنجمین شب از میدان‌داری مردم ولایتمدار

یکصد و شصت و پنج شب است که مردم ایران همچون دریای خروشان، موج موج پشت میدان و دیپلماسی ایستاده‌اند. بویژه در حمایت از فرماندهان تازه‌نفس مقتدر.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۲- ۲۱:۳۵
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برچسب ها: میدان داری ، اتحاد و انسجام ملت ، دفاع از وطن
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