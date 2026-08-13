سقوط یک دستگاه وانت‌مزدا با ۹ سرنشین به رودخانه در منطقه جنگلی سوتراش شهرستان عباس‌آباد، ۹ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران گفت: ساعت ۹ صبح امروز پنجشنبه ۲۲ مردادماه، گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه وانت‌مزدا با ۹ سرنشین به رودخانه در منطقه جنگلی سوتراش شهرستان عباس‌آباد دریافت شد.

غلامعلی فخاری اشرفی افزود: پس از اعلام حادثه و هماهنگی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، تیم امداد و نجات هلال‌احمر عباس‌آباد به محل حادثه اعزام شد.

وی گفت: نجاتگران پس از حضور در محل، اقدامات اولیه امدادی، رهاسازی و انتقال مصدومان به محل امن را انجام دادند.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران افزود: با توجه به تعداد مصدومان، یک دستگاه آمبولانس کمکی نیز از پایگاه امداد و نجات خشکداران به محل حادثه اعزام شد.

فخاری اشرفی گفت: در این حادثه ۹ نفر مصدوم شدند که ۲ نفر توسط نیرو‌های هلال‌احمر تنکابن و سایر مصدومان با همکاری هلال‌احمر عباس‌آباد و اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.