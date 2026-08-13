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معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان از تمدید مهلت معرفی مشمولان غیر غایب پذیرفته شده در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ رضا مهدیون گفت: با توجه به اعلام سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر تاخیر در برگزاری کنکور سراسری و کنکور کارشناسی ارشد برای تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و متعاقبا تاخیر در اعلام نتایج نهایی پذیرفته شدگان دانشگاهها، سازمان وظیفه عمومی فراجا جهت رفع نگرانی مشمولان و خانوادههای آنان، مهلت معرفی مشمولان غیر غایب را به مدت دوماه تا پایان آبان ماه تمدید کرد.
وی افزود: مهلت معرفی کلیه مشمولان غیر غایب فارغ التحصیل خرداد و شهریورماه سال ۱۴۰۴ در مقاطع کارشناسی و پایینتر که تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود فرصت داشتند، به مدت دو ماه تا پایان آبان ماه امسال تمدید شد.
این مقام ارشد انتظامی گفت:مشمولان غیر غایب دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ ماههای شهریور، مهر و آبان ماه امسال که منتظر نتایج آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ هستند، با ارائه برگ ثبت نام در کنکور سراسری یا کنکور کارشناسی ارشد میتوانند تا تاریخ یکم آذرماه سال جاری از تمدید مهلت معرفی بهرهمند شوند.