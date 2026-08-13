معاون هماهنگ‌کننده و سخنگوی ستاد اربعین گفت : دهه پایانی ماه صفر، به دلیل گستره حضور زائران، ابعاد فرهنگی و مذهبی و مشارکت مجموعه‌های مردمی دیگر فقط یک رویداد استانی نیست، بلکه به ابر رویدادی ملی و فراملی تبدیل شده است.

دهه پایانی ماه صفر در مشهد به ابر رویدادی ملی و فراملی تبدیل شده است

دهه پایانی ماه صفر در مشهد به ابر رویدادی ملی و فراملی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون هماهنگ‌کننده و سخنگوی ستاد اربعین و دهه پایانی ماه صفر با تشریح ساختار جدید ستاد اربعین و دهه پایانی ماه صفر گفت: مدیریت دهه پایانی ماه صفر، نیازمند هم‌افزایی همه ظرفیت‌های کشور است.

حجت‌الله شریعتمداری با اشاره به سابقه تشکیل ستاد دهه پایانی ماه صفر در خراسان رضوی افزود: این ستاد سال‌هاست به ریاست استاندار در استان فعالیت می‌کند، اما با توجه به مطالبه و تأکید استاندار خراسان رضوی، تولیت آستان قدس رضوی، نماینده ولی‌فقیه در استان و نمایندگان مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی، از سال گذشته نگاه جدیدی به این رویداد شکل گرفت.

وی ادامه داد: دهه پایانی ماه صفر به دلیل گستره حضور زائران از نقاط مختلف کشور و همچنین حضور زائرانی از کشور‌های دیگر، واجد ویژگی‌هایی فراتر از یک مناسبت استانی است و باید آن را یک ابررویداد ملی و فراملی دانست.

شریعتمداری گفت: ماهیت این رویداد، دینی، مذهبی و آیینی است و محور اصلی آن برگزاری آئین‌های سوگواری و زیارت بارگاه منور حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) است؛ از همین رو، مشهد مقدس در این ایام به کانونی برای حضور گسترده زائران و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) تبدیل می‌شود.



وی تصریح کرد: با توجه به ابعاد ملی و فراملی این رویداد، مقرر شد ساختار ستاد دهه پایانی ماه صفر از سطح صرفاً استانی فراتر رفته و در قالب ستاد مرکزی اربعین و دهه پایانی ماه صفر دنبال شود در این ساختار، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و قائم‌مقام وزیر در امور اربعین ریاست ستاد را بر عهده دارد و در سطح استان نیز استاندار خراسان رضوی در رأس ساختار اجرایی قرار گرفته است.

شریعتمداری افزود: معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری به‌عنوان جانشین ستاد، معاون هماهنگ‌کننده و سخنگوی ستاد مسئولیت هماهنگی و اطلاع‌رسانی و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز مسئولیت دبیرخانه ستاد را بر عهده دارند.

او با اشاره به ساختار گسترده این ستاد اظهار کرد: در مجموع ۲۸ کمیته برای مدیریت این ابررویداد پیش‌بینی شده است که ۲۷ کمیته در حوزه‌های اجرایی و تخصصی فعالیت می‌کنند و یک کمیته نیز مسئولیت بازرسی، نظارت، رسیدگی به شکایات و دریافت گزارش‌های عملکرد را بر عهده دارد.

مدیرکل امور رفاهی زائرین استانداری خراسان رضوی گفت: کمیته‌های تخصصی متناسب با مأموریت خود دسته‌بندی شده و ذیل شش کارگروه تخصصی با مسئولیت معاونان استاندار فعالیت می‌کنند.

شریعتمداری افزود: این ساختار با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، جلوگیری از موازی‌کاری و فراهم‌کردن بستر مناسب برای ارائه خدمات شایسته به زائران طراحی شده است.

وی تأکید کرد: فلسفه اصلی فعالیت ستاد، تصدی‌گری نیست؛ بلکه برنامه‌ریزی، ساماندهی، تسهیل‌گری، حمایت و پشتیبانی از حرکت‌های مردمی است.

او حضور بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی در ساختار ستاد را یکی از ویژگی‌های مهم این دوره دانست و ادامه داد: با تأکید استاندار خراسان رضوی، دو کمیته با محوریت تشکل‌های صنفی در حوزه اقامت و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در ساختار ستاد پیش‌بینی شده است.

شریعتمداری گفت: کمیته حوزه تأسیسات اقامتی و هتل‌ها با مسئولیت آقای مادرشاهیان و کمیته حوزه انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با مسئولیت آقای ولی‌زاده فعالیت می‌کنند.

او خاطرنشان کرد: حضور بخش خصوصی در کنار دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که مدیریت چنین رویداد بزرگی صرفاً وظیفه دولت نیست، بلکه همه ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و مردمی باید در فرآیند میزبانی از زائران نقش‌آفرین باشند.

معاون هماهنگ‌کننده و سخنگوی ستاد اربعین و دهه پایانی ماه صفر گفت: آنچه در دهه پایانی ماه صفر در خراسان رضوی شکل می‌گیرد، فراتر از برگزاری مجموعه‌ای از آئین‌های مذهبی است؛ این رویداد جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی، مشارکت مردمی و فرهنگ میزبانی ایرانی ـ اسلامی است.

شریعتمداری تصریح کرد: وظیفه ساختار مدیریتی ستاد آن است که این سرمایه اجتماعی عظیم را ساماندهی، تسهیل و پشتیبانی کند تا ظرفیت مردم، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی در کنار یکدیگر قرار گرفته و زمینه برای میزبانی شایسته از زائران حضرت رضا(ع) فراهم شود.

وی تأکید کرد: دهه پایانی صفر امروز به رویدادی تبدیل شده است که ابعاد آن فراتر از مرزهای استان و حتی کشور است و مشهد مقدس در این ایام، جلوه‌ای برجسته از فرهنگ زیارت، میزبانی و همدلی ایرانیان را به نمایش می‌گذارد.