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معاون امور جوانان جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی گفت:۴۰ جوان هلالاحمر استان به عنوان خادم زائران رضوی در مسیرهای منتهی به حرم مطهر به زائران سالمند، کمتوان و دارای محدودیتهای حرکتی خدمات رسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،محمد بابازاده اظهار کرد: ۴۰ نفر از اعضای جوان هلالاحمر آذربایجانشرقی در ایام پایانی ماه صفر و با هدف خدمترسانی به زائران امام رضا (ع) در پنجمین رویداد ملی قدم به قدم در مسیر بهشت حضور یافتند.
وی افزود:جوانان هلالاحمر استان در طی این طرح در مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی بهویژه در همراهی و تسهیل تردد زائران سالمند، کمتوان و دارای محدودیتهای حرکتی به ارائه خدمات بشردوستانه پرداختند.
معاون امور جوانان جمعیت هلالاحمر آذربایجان شرقی گفت:حضور جوانان هلالاحمر در این رویداد علاوه بر یک فعالیت داوطلبانه، فرصتی برای تجربه خدمت به زائران رضوی و تقویت روحیه نوعدوستی، مسئولیتپذیری اجتماعی و خدمت بیمنت است.