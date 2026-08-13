معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی گفت:۴۰ جوان هلال‌احمر استان به عنوان خادم زائران رضوی در مسیر‌های منتهی به حرم مطهر به زائران سالمند، کم‌توان و دارای محدودیت‌های حرکتی خدمات رسانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،محمد بابازاده اظهار کرد: ۴۰ نفر از اعضای جوان هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی در ایام پایانی ماه صفر و با هدف خدمت‌رسانی به زائران امام رضا (ع) در پنجمین رویداد ملی قدم به قدم در مسیر بهشت حضور یافتند.

وی افزود:جوانان هلال‌احمر استان در طی این طرح در مسیر‌های منتهی به حرم مطهر رضوی به‌ویژه در همراهی و تسهیل تردد زائران سالمند، کم‌توان و دارای محدودیت‌های حرکتی به ارائه خدمات بشردوستانه پرداختند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی گفت:حضور جوانان هلال‌احمر در این رویداد علاوه بر یک فعالیت داوطلبانه، فرصتی برای تجربه خدمت به زائران رضوی و تقویت روحیه نوع‌دوستی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و خدمت بی‌منت است.