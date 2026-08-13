سرمربی خیبر خرم‌آباد گفت: قدرت و نیروی واقعی خیبر روی سکو‌ها و در قلب هواداران است و امیدوارم از نخستین بازی حمایت هواداران را داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فراز کمالوند امروز ۲۲ مرداد در نشست خبری پیش از دیدار خیبر خرم‌آباد و فجر شهید سپاسی شیراز با اشاره به افزایش تعداد تیم‌ها، فشردگی مسابقات و کاهش زمان آماده‌سازی، لیگ برتر فوتبال ایران را در فصل جدید سخت و طاقت‌فرسا دانست و گفت: قدرت و نیروی واقعی خیبر روی سکو‌ها است و امیدوارم از نخستین بازی حمایت هواداران عزیزمان را داشته باشیم، چون انرژی مثبتی که از روی سکو‌ها به داخل زمین منتقل می‌شود می‌تواند موجب جذاب‌تر شدن بازی و افزایش روحیه بازیکنان خیبر شود.

وی در خصوص شرایط خیبر در آستانه آغاز فصل اظهار کرد: تیم ما مجموعه‌ای جوان و خوب است، از هر نظر برای شروع مسابقات آماده و امیدوار هستیم لیگ را با موفقیت آغاز کنیم.

سرمربی تیم خیبر خرم آباد گفت: بازیکنان جوان و مستعدی در اختیار داریم و امیدواریم از همین هفته نخست، فوتبال خوبی به نمایش بگذاریم، اما طبیعی است که برای هماهنگ شدن تیمی که تعداد زیادی بازیکن جدید به آن اضافه شده، چند هفته زمان نیاز است.

سرمربی فجر شهید سپاسی شیراز هم با اشاره به غیبت چهار بازیکن این تیم در دیدار برابر خیبر خرم‌آباد گفت: نخستین بازی فصل لیگ برتر فوتبال به دلیل نبود شناخت کامل ۲ تیم از شرایط تاکتیکی یکدیگر، قابل پیش‌بینی نیست و هر ۲ تیم با انگیزه بالا وارد میدان خواهند شد.

خطیبی افزود: از نظر تعداد بازیکن با کمبود مواجه نیستیم و نفرات باکیفیتی در اختیار داریم که می‌توانند جای خالی غایبان را پر کنند.

وی با اشاره به شرایط میزبانی خیبر و حضور هواداران این تیم اظهار کرد: چندین بار به خرم‌آباد آمده و دیده‌ام هواداران تا پایان مسابقه پشتوانه تیم خود هستند و به نظرم هواداران خیبر از نمونه‌های خوب فوتبال کشور هستند.

خطیبی ادامه داد: تلاش می‌کنیم با ارائه یک بازی خوب، هواداران فجر شهید سپاسی را خوشحال و فصل را با نتیجه‌ای مناسب آغاز کنیم.

نخستین بازی فصل جدید لیگ برتر برای دو تیم خیبر و فجر شهید سپاسی فردا ۲۳ مرداد ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه تختی خرم آباد خواهد بود.