به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، روز جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، یکم ربیع الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۱۴ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۴۰ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲۰ دقیقه

غروب آفتاب: ساعت ۱۹

اذان مغرب: ۱۹ و ۱۸ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۸ دقیقه

ذکر روز جمعه:

۱۰۰ مرتبه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرجهم

حدیث روز:

امام رضا علیه السلام فرمود: اِعْلَمْ یَرْحَمُکَ اللّه اَنَ الرِّبا حَرامٌ سُحتٌ، مِنَ الکَبائِرِ وَ مِمّا قَدْ وَعَدَ اللّه عَلَیْهِ النّارَ فَنَعوذُ بِاللّه مِنْها، وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلى لِسانِ کُلِّ نَبىٍّ وَ فى کُلِّ کِتابٍ.

خدایت رحمت کند! بدان که ربا حرام و از گناهان کبیره است و خداوند بر آن وعده آتش داده است پس پناه مى بریم به خدا از آتش. ربا را همه پیامبران و همه کتاب هاى آسمانى حرام کرده‌اند. (فقه الرضا علیه السلام ص ۲۵۶)

احکام شرعی:

کسانى که فقط از نظر پزشکى زنده‌اند

سوال: بیمارانى که از نظر عرف، مرده به حساب مى آیند، اما از نظر علم پزشکى زنده مى‌باشند و یا بالعکس چه حکمى دارند؟

جواب) حکم انسان زنده را دارد. (استفتائات مقام معظم رهبری)