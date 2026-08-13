به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل راه آهن خراسان گفت: قطارهای مسافری فوق العاده در مسیر رفت و برگشت از مشهد به ایستگاه‌های «نقاب»، نیشابور و سرخس به مشهد و با مجموع ظرفیت بیش از ۱۰ هزار در این ایام برنامه‌ریزی شده است.

مصطفی نصیری ورگ افزود: این ظرفیت علاوه بر ظرفیت جابجایی روزانه ۴۰ هزار مسافر از ۳۱ شهر و مرکز استان خراسان رضوی در مسیرهای منتهی به مشهد است.

وی ادامه داد: همه ایستگاه‌ها و نمازخانه‌های راه آهن خراسان جهت‌ میزبانی شایسته از زائران امام رضا(ع) در آمادگی کامل قرار داشته و موکب‌های پذیرایی از زائران در ایستگاه های مشهد، نقاب و سرخس در حال خدمت به زائران رضوی هستند.