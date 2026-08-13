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۲۶ رام قطار مسافری فوق العاده جهت تسهیل در تشرف زائران و مشتاقان زیارت حضرت رضا(ع) در روزهای ۲۰ تا ۲۴ مرداد به مسیرهای محلی در خراسان رضوی اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل راه آهن خراسان گفت: قطارهای مسافری فوق العاده در مسیر رفت و برگشت از مشهد به ایستگاههای «نقاب»، نیشابور و سرخس به مشهد و با مجموع ظرفیت بیش از ۱۰ هزار در این ایام برنامهریزی شده است.
مصطفی نصیری ورگ افزود: این ظرفیت علاوه بر ظرفیت جابجایی روزانه ۴۰ هزار مسافر از ۳۱ شهر و مرکز استان خراسان رضوی در مسیرهای منتهی به مشهد است.
وی ادامه داد: همه ایستگاهها و نمازخانههای راه آهن خراسان جهت میزبانی شایسته از زائران امام رضا(ع) در آمادگی کامل قرار داشته و موکبهای پذیرایی از زائران در ایستگاه های مشهد، نقاب و سرخس در حال خدمت به زائران رضوی هستند.