

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اعضای تیم فوتبال جوانان ایران از ساعت ۱۵:۴۵ پنجشنبه در زمین شماره ۳ مرکز ملی فوتبال گرد هم آمدند و آخرین تمرین خود را پیش از اعزام به تایلند برگزار کردند.

این تیم قرار است در اردوی پیش‌رو در تایلند، خود را برای حضور در مسابقات گروه C جام ملت‌های کمتر از ۲۰ سال آسیا آماده کند.

پیش از آغاز تمرین، حسین عبدی، سرمربی تیم فوتبال امید ایران به همراه محمدرضا مهدوی، مربی این تیم، با حضور در محل تمرین به ایجاد روحیه و انگیزه در میان ملی‌پوشان و اعضای کادر فنی پرداختند.





قاسم حدادی‌فر، سرمربی تیم فوتبال جوانان کشورمان نیز از حضور و حمایت عبدی و مهدوی قدردانی کرد.

علی تارقلی‌زاده، رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال، سمیه دهقانیان، رئیس دپارتمان جوانان فدراسیون و محمدمهدی مرتضویان، مدیر رسانه‌ای تیم ملی امید، دیگر حاضران در محل تمرین بودند و عملکرد شاگردان حدادی‌فر را از نزدیک زیر نظر گرفتند.

در تمرین امروز دو بازیکن غایب بودند. ابوالفضل زاده عطار قرار است پس از دیدار هفته نخست فولاد برابر ذوب‌آهن در لیگ برتر، به جمع سایر ملی‌پوشان اضافه خواهد شد.

امیرحسین فارسی نیز مانند اردو‌های قبلی تیم ملی جوانان، با نظر کادر فنی باشگاه خیبر در تمرین حضور نداشت و هنوز زمان مشخصی برای اضافه شدن او به جمع ملی‌پوشان تعیین نشده است.

شاگردان حدادی‌فر در تمرین امروز پس از برگزاری حرکات گرم‌کردن با هدف پیشگیری از آسیب‌دیدگی، به تمرینات شیفت تیمی، حفظ توپ و فعالیت‌های هوازی پرداختند. این جلسه تمرینی ۶۰ دقیقه به طول انجامید.