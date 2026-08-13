توسعه ظرفیت ذخیره و انتقال آب روستاهای ارنان، سرو و کمالآباد مهریز
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان مهریز از اجرای همزمان احداث مخزن ۵۰۰ مترمکعبی و جداسازی خط انتقال آب روستاهای ارنان، سرو و کمالآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان مهریز، با اشاره به بازدید از مخزن آب روستای ارنان اظهار کرد: روستاهای ارنان، سرو و کمالآباد از یک مخزن ۵۰۰ مترمکعبی برای تأمین آب شرب تغذیه میشوند که با توجه به تعداد مشترکان، ظرفیت این مخزن پاسخگوی نیاز موجود نبود.
مهدویزاده افزود: از سال گذشته احداث یک مخزن جدید به ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب در مجاورت مخزن موجود در دستور کار قرار گرفت که هماکنون این پروژه حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان مهریز ادامه داد: همزمان با اجرای مخزن جدید، طرح احداث خط انتقال جدید و جداسازی خطوط انتقال آب روستاهای سرو و ارنان نیز در دستور کار قرار گرفته که تاکنون بیش از ۷۰ درصد پیشرفت اجرایی داشته است.
مهدویزاده اعتبار در نظر گرفتهشده برای اجرای این دو پروژه را در مجموع حدود ۱۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: حدود ۷ میلیارد تومان برای احداث مخزن ۵۰۰ مترمکعبی و حدود ۵ میلیارد تومان نیز برای اجرای خط انتقال اختصاص یافته است.
وی خاطرنشان کرد: این پروژهها با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) به عنوان پیمانکار در حال اجراست و پس از تکمیل، ظرفیت ذخیرهسازی و پایداری انتقال آب شرب روستاهای منطقه ارتقا خواهد یافت.