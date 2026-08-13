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رهبر انصار الله یمن گفت: تکرار اهانتها به قرآن کریم، دشمنی آشکار صهیونیستها را با تمام اصول مقدس و نفرت آنها از پیام الهی آشکار میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از المسیره، عبدالملک بدرالدین رهبر انصارالله یمن گفت: تکرار اهانتهای صهیونیستی-آمریکایی به قرآن کریم، دشمنی آشکار صهیونیستها را با تمام اصول مقدس و نفرت آنها از پیام الهی آشکار میکند.
بدر الدین افزود: مشکل یهودیان صهیونیست و طرفدارانشان با قرآن کریم در پاکی تعالیم آن است، در حالی که آنها مانند سوسکهایی هستند که در مکانهای کثیف تکثیر میشوند. یهودیان صهیونیست تاریکاندیش میدانند که قرآن است که حقیقت آنها را برای جوامع بشری آشکار و آنها را از گمراهیشان محافظت میکند.
رهبر انصار الله تاکید کرد: یهودیان صهیونیست و طرفدارانشان میدانند که قرآن، هدایت یافتگان را از بردگی طاغوت محافظت میکنند و آنها را برای ایفای نقش جانشینی خدا در زمین، ارتقا میدهد. مشکل یهودیان با قرآن کریم در تعالیم آن است که عدالت را در زندگی محقق میکند، در حالی که آنها گرفتار طغیان، وحشیگری، جنایت و ظلم هستند. یهودیان صهیونیست میخواهند شرایط بشریت مانند شرایط حیوانات در جنگلها باقی بماند، جایی که قوی، ضعیف را میخورد.
بدر الدین خاطرنشان کرد: اهانت به قرآن کریم، بخشی از اقدامات خصمانه و شوم یهودیان صهیونیست در توطئهها و طرحهایشان علیه مسلمانان است. توطئههای یهودیان صهیونیست علیه مسلمانان همه حوزهها را شامل میشود که از طریق جنگ نرم شیطانی و جنگ سخت وحشیانه صورت میگیرد. این توطئهها با عناوینی مانند تغییر خاورمیانه، ایجاد اسرائیل بزرگ و جلوگیری از گسترش نور اسلام در دیگر کشورها دنبال میشود.
رهبر انصار الله همچنین گفت: موضعگیری در برابر دشمن آشکار، مسئولیتی دینی بر عهده مسلمانان و ضرورتی برای دفع شر آشکار آن است که خطری برای امت محسوب میشود. سکوت جهان اسلام در برابر اهانت به مقدسات، کوتاهی و گناهی بزرگ با پیامدهای خطرناک است. اگر کشورهای اسلامی موضعی رسمی و جدی مانند تحریم سیاسی و اقتصادی اتخاذ کنند، میتوانند آمریکا و غرب کافر را برای توقف اهانت به قرآن کریم زیر فشار قرار دهند. اگر ملتهای مسلمان تحریم اقتصادی کالاهای آمریکایی و کشورهای حامی اهانت به قرآن را فعال کنند، آنها را به زانو در میآورند و وادار به توقف این کار میکنند.
بدر الدین در ادامه افزود: مسلمانان باید رابطه خود را با قرآن کریم تقویت کنند تا به مسئولیتهای مقدس خود که نقش جهانی رسالتی شان را بازمیگرداند، عمل کنند. تقویت رابطه مسلمانان با قرآن، آنها را شایسته یاری، کمک و نصرت الهی میکند. هدف قرار دادن رابطه مسلمانان با قرآن، در صدر فعالیتهای یهودیان صهیونیست و طرفدارانشان در آمریکا و غرب کافر قرار دارد.
رهبر انصار الله تاکید کرد: یهودیان صهیونیست و طرفدارانشان در تلاش برای تضعیف جایگاه و قداست قرآن در دل مسلمانان و جدا کردن آنها از هدایت آن هستند. مسلمانان باید توجه به قرآن، تقویت ارتباط با آن، تثبیت قداست آن و بهره گیری از آن را در اولویت قرار دهند. ملت ما، یمن ایمان، حکمت و جهاد، از مردمی هستند که بیشترین توجه را به قرآن دارند و بر اساس هویت ایمانی خود، از فرهنگ آن بهره میبرند. موضع مردم ما در برابر جنایت دشمنان کافر در اهانت به قرآن، در راهپیمایی ها، فعالیتهای فرهنگی، آگاهی بخشی، بسیج و برنامههای رسانهای بروز یافته است. این موضع در فعال کردن تحریم اقتصادی و مسیر ایمانی، جهادی وآزادیبخش نیز نمایان شده است.
بدر الدین خاطرنشان کرد: ملت ما پرچم جهاد در راه خدا و دشمنی با دشمنان خدا، دشمنان بشریت، پیشوایان کفر (آمریکا و اسرائیل) را برافراشتهاند. ملت عزیز ما با استواری و توکل بر خدا، مسیر خود را ادامه میدهند و بیانیه اتحادیه علمای یمن، موضع ایمانی آنها را منعکس کرده است. مهم است که موضع گیری در برابر جنایت دشمنان در اهانت به قرآن، از برجستهترین موضوعات در برنامهها و فعالیتهای میلاد پیامبر (ص) باشد.