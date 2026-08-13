تکمیل ۶۰ طرح عمرانی حوزه درمان، تامین آمبولانس‌های مورد نیاز و پیگیری مطالبات کادر درمان از برنامه‌های مهم استان برای ارتقای خدمات سلامت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، استاندار اردبیل روز پنجشنبه در جریان بازدید از بیمارستان‌های امام رضا (ع) و امام خمینی (ره) اردبیل گفت: توسعه تجهیزاتی، آموزشی و فضاهای درمانی از اولویت‌های دولت چهاردهم در استان است و تلاش می‌کنیم با تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تامین امکانات مورد نیاز، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم فراهم شود.

امامی یگانه اضافه کرد: نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد ریال در جریان سفر سال گذشته رییس‌ جمهور به استان اردبیل برای تکمیل طرح‌های درمانی در دست ساخت اختصاص یافت که پیگیری جذب و هزینه‌کرد این اعتبارات با جدیت دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر برنامه‌ریزی برای تکمیل طرح‌های عمرانی حوزه درمان، خرید تجهیزات پزشکی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد نیر در دستور کار قرار گرفته تا کمبودهای تجهیزاتی مراکز درمانی استان برطرف شود.

استاندار اردبیل با اشاره به امضای تفاهم‌نامه اخیر با رییس سازمان اورژانس کشور برای تامین آمبولانس مورد نیاز استان اردبیل، بیان کرد: تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز بخش درمان با جدیت در حال انجام است.

امامی یگانه با اشاره به نشست اخیر هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: پیگیری مطالبات کادر درمان یکی از اولویت‌های اصلی استان در این نشست بود و موضوع حمایت تسهیلاتی، تامین کارانه و سایر پرداختی‌های این قشر زحمتکش مورد تاکید قرار گرفت.

وی تاکید کرد: رویکرد استان اردبیل در حوزه سلامت، حرکت همزمان در ۲ مسیر پیگیری و تامین درخواست‌های کادر درمان و توسعه فضاهای درمانی و آموزشی و تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز مردم استان است و مواردی که از سوی بیماران در جریان این بازدید مطرح شد نیز از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی و مسئولان بیمارستان‌ها پیگیری خواهد شد.