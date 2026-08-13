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احمد دنیامالی، نایبقهرمانی دختران ایران در وزنهبرداری نوجوانان آسیا را موفقیتی جدید برای ورزش کشور و نشانهای از آینده روشن وزنهبرداری بانوان دانست و از نایبقهرمانی پسران نیز تقدیر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام وزیر ورزش و جوانان به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آنگاه که عرصه رقابتی وزنهبرداری نوجوانان دختر آسیا برای دختران ایرانزمین، به کسب ۶ نشان طلا، ۳ نقره و ۳ برنز منجر شد، نشانی روشن از عزت و اقتدار کشورمان در ورزش قاره کهن پدیدار گشت و این افتخار جدید و نخستین، نمودی از امید به نسلی پرافتخار برای وزنهبرداری بانوان ایران است.
این موفقیت که در یک رقابت نزدیک به دست آمد، بدون شک به پشتوانه برنامهریزی و ظرفیت ورزش ایران در این رشته قدرتی و استقامتی حاصل شده است.
این موفقیت را به قهرمانان، کادر فنی و سرپرستی، همچنین کادر مدیریتی فدراسیون، خانواده گرانقدر ملیپوشان و جامعه پرافتخار وزنهبرداری ایران صمیمانه تبریک میگویم.
از نایبقهرمانی پسران وزنهبردار نیز بسیار خرسندم و عملکرد آنها را ارج مینهم و عنوان های بهدستآمده را به این عزیزان نیز تبریک میگویم.
امید و انتظار دارم که وزنهبرداری همچنان مسیر موفقیت را، حتی بهتر و با قدرت بیشتر، ادامه دهد.