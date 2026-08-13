به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، محمد سبکبار با اشاره به جمع‌آوری ۲۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در ۴ محل مسکونی و تجاری در بهبهان، اظهار کرد: با تلاش دفتر حراست برق بهبهان و بازرسی‌های انجام شده، استفاده این محل‌ها از ماینر غیر مجاز تایید و پس از اخذ حکم قضایی عملیات جمع‌آوری این دستگاه‌ها با حضور عوامل نیروی انتظامی انجام شد.

وی افزود: در این محل‌ها تعداد ۲۱ دستگاه ماینر غیر مجاز کشف شد که انشعابات غیرمجاز این محل‌ها قطع و جمع‌آوری شدند و همچنین دستگاه‌ها و دیگر مستندات جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

سبکبار در ادامه تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه استفاده از دستگاه‌های غیر مجاز ماینر را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی هویت آنها، اطلاعات خود را در سایت www.tavanir.org.ir ثبت کنند و از پاداش یک میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.