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مدیر توزیع برق شهرستان بهبهان استان خوزستان از کشف و جمع آوری ۲۱ دستگاه رمز ارز غیر مجاز در ۴ محل مسکونی و تجاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، محمد سبکبار با اشاره به جمعآوری ۲۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در ۴ محل مسکونی و تجاری در بهبهان، اظهار کرد: با تلاش دفتر حراست برق بهبهان و بازرسیهای انجام شده، استفاده این محلها از ماینر غیر مجاز تایید و پس از اخذ حکم قضایی عملیات جمعآوری این دستگاهها با حضور عوامل نیروی انتظامی انجام شد.
وی افزود: در این محلها تعداد ۲۱ دستگاه ماینر غیر مجاز کشف شد که انشعابات غیرمجاز این محلها قطع و جمعآوری شدند و همچنین دستگاهها و دیگر مستندات جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
سبکبار در ادامه تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه استفاده از دستگاههای غیر مجاز ماینر را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی هویت آنها، اطلاعات خود را در سایت www.tavanir.org.ir ثبت کنند و از پاداش یک میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان بهرهمند شوند.