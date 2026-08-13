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نیروهای مسلح یمن امروز پنجشنبه بار دیگر تأسیسات نفتی آرامکو را هدف حملات پهپادی خود قرار دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، یک منبع نظامی یمن خبر داد نیروهای مسلح این کشور، پالایشگاه شرکت آرامکو در منطقه «جیزان» را هدف قرار داد.
این منبع با اشاره به اینکه عملیات مذکور به دو پهپاد صورت گرفته، تأکید کرد که این پهپادها در نهایت دقت، به هدف خود اصابت کرده است.
وی همچنین گفت که این حملات در پاسخ به نقض حریم هوایی و حاکمیت یمن در استانهای «صعده» «حجه» صورت گرفته است.
به گفته این منبع، نیروهای مسلح یمن به وظیفه خود عمل کرده و به هر گونه نقض حاکمیت خود، قاطعانه پاسخ خواهد داد.
یک منبع نظامی دیگر هم ساعاتی پیش، از حمله پهپادی مجدد انصارالله به مواضع نیروهای وابسته به عربستان در منطقه «العبر» در استان حضرموت خبر داد.
به گفته این منبع آگاه نظامی، در جریان عملیات امروز انصارالله در منطقه العبر، دو نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند.
برخی از منابع رسانهای نزدیک به مزدوران سعودی در یمن نیز از انفجار بمب کنار جادهای در نوار «الرویک» خبر دادند و نوشتند که در پی انفجار یک بمب دستساز در مسیر حرکت خودروی حامل پرسنل نظامی عربستان در صحرای الرویک (واقع در شمالشرقی استان مأرب)، دو نظامی ارشد سعودی به نامهای راکان عبدالله الشهری و عبدالله مساعد الطلحی کشته شدند.
یک منبع امنیتی یمنی امروز گزارش داده بود که درگیری میان نیروی دریایی وابسته به دولت مستعفی یمن و شناورهای انفجاری انصارالله در ساحل غربی رخ داده که منجر به انفجار دو شناور شده است.