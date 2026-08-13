جان باختن ۲ نفر در تصادف و آتش‌سوزی خودرو در محور اهواز ـ شوش

جان باختن ۲ نفر در تصادف و آتش‌سوزی خودرو در محور اهواز ـ شوش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، سیدمحمد موسوی بیان کرد: امروز برخورد شدید خودرو با گاردریل (محافظ فلزی) پل شاوو در جاده ترانزیتی شوش به اهواز به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام شد.

وی ادامه داد: با توجه به شدت تصادف و آتش سوزی این خودرو، ۲ دستگاه خودروی آتش‌نشانی و امداد و نجات به همراه پنج آتش‌نشان به محل حادثه اعزام شد.

موسوی افزود: متاسفانه ۲ مرد جوان حدود ۱۲ و ۳۵ ساله به دلیل شدت آتش‌سوزی در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند.

رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش می‌گوید: یک مرد حدود ۲۷ ساله نیز در برخورد اولیه از خودرو خارج شده بود که توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ شاوور به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شد.

وی اظهار داشت: آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی محل و با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی، جنازه ۲ فرد گرفتار در خودرو را خارج کردند.

موسوی تصریح کرد: نیرو‌های آتش‌نشانی پس از خنک‌سازی محل حادثه و انتقال خودرو با جرثقیل، مسیر را برای تردد خودرو‌ها باز کردند.

وی گفت: علت وقوع این حادثه توسط پلیس راهور در دست بررسی است و جزییات بیشتر پس از اعلام نظر کارشناسان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

محور شوش به اهواز یکی از جاده‌های اصلی شمال به مرکز خوزستان است که طول آن حدود ۱۱۰ کیلومتر بوده و شهرستان شوش را به اهواز متصل می‌کند.

در سال‌های گذشته طرح‌هایی برای تعریض و بهسازی این جاده مطرح شده، اما به‌طور کامل به اجرا نرسیده و همچنان تصادفات مرگبار در آن رخ می‌دهد.

اوایل مردادماه جاری نیز وقوع تصادف بین ۲ دستگاه خودرو در محور اهواز - شوش، یک کشته و پنج مصدوم به جا گذاشت.