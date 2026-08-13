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رییس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش از جان باختن دو نفر در حادثه برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ با گاردریل محافظ پل شاوور در محور اهواز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، سیدمحمد موسوی بیان کرد: امروز برخورد شدید خودرو با گاردریل (محافظ فلزی) پل شاوو در جاده ترانزیتی شوش به اهواز به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام شد.
وی ادامه داد: با توجه به شدت تصادف و آتش سوزی این خودرو، ۲ دستگاه خودروی آتشنشانی و امداد و نجات به همراه پنج آتشنشان به محل حادثه اعزام شد.
موسوی افزود: متاسفانه ۲ مرد جوان حدود ۱۲ و ۳۵ ساله به دلیل شدت آتشسوزی در این حادثه جان خود را از دست دادهاند.
رییس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش میگوید: یک مرد حدود ۲۷ ساله نیز در برخورد اولیه از خودرو خارج شده بود که توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ شاوور به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شد.
وی اظهار داشت: آتشنشانان پس از ایمنسازی محل و با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی، جنازه ۲ فرد گرفتار در خودرو را خارج کردند.
موسوی تصریح کرد: نیروهای آتشنشانی پس از خنکسازی محل حادثه و انتقال خودرو با جرثقیل، مسیر را برای تردد خودروها باز کردند.
وی گفت: علت وقوع این حادثه توسط پلیس راهور در دست بررسی است و جزییات بیشتر پس از اعلام نظر کارشناسان اطلاعرسانی خواهد شد.
محور شوش به اهواز یکی از جادههای اصلی شمال به مرکز خوزستان است که طول آن حدود ۱۱۰ کیلومتر بوده و شهرستان شوش را به اهواز متصل میکند.
در سالهای گذشته طرحهایی برای تعریض و بهسازی این جاده مطرح شده، اما بهطور کامل به اجرا نرسیده و همچنان تصادفات مرگبار در آن رخ میدهد.
اوایل مردادماه جاری نیز وقوع تصادف بین ۲ دستگاه خودرو در محور اهواز - شوش، یک کشته و پنج مصدوم به جا گذاشت.