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ارتش آمریکا در جریان تجاوز علیه ایران تقریباً ۲۵٪ از پهپادهای MQ۹ ریپر خود را از دست داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از واشنگتنپست بر اساس گفتهٔ سه مقام آمریکایی، ارتش ایالات متحده در جریان تجاوز به ایران حداقل ۴۵ فروند پهپادامکیو-۹ ریپر را از دست داده است که معادل تقریباً ۲۵ درصد از ناوگان این پهپادهاست.
بر اساس اعلام نیروی هوایی، از این پهپادها در طول درگیریها پیرامون ایران برای انجام عملیاتهای نظارتی و برخی حملات استفاده شدند و قیمت هر یک از آنها بسته به نوع سنسورها و تسلیحات حملشده، «بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار» متغیر است.
به این ترتیب، هزینهٔ احتمالی که صرفاً برای همین سامانهٔ تسلیحاتی بر دوش مالیاتدهندگان آمریکایی گذاشته شده، بیش از ۱٫۳ میلیارد دلار تا حدود ۲ میلیارد دلار برآورد میشود، اگرچه آمریکا تاکنون حاضر به اعلام خسارتهای وارده به ادوات و پایگاههایش در منطقه نشده است.
رسانه آمریکایی افزودند: این پهپادها به شدت در اطراف تنگهٔ هرمز مورد استفاده قرار گرفتهاند، اما برای ایران و گروههای مقاومت «اهداف نسبتاً آسانی» هستند.