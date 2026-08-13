جانباز سرافراز ۷۰ درصد ایلامی، «علی عیسی نژاد» امروز پس از تحمل سال‌ها درد و رنج به فیض شهادت نائل آمد؛ فردا پس از اقامه نماز جمعه مراسم تشییع پیکر مطهر آن شهید والامقام انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جانباز سرافراز ۷۰ درصد دفاع مقدس، علی عیسی نژاد پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از جراحات دوران دفاع مقدس به یاران شهید خود پیوست و به فیض شهادت نائل آمد.

مراسم تشییع این شهید والامقام فردا، بعد از نماز جمعه برگزار می‌شود.

همچنین؛ اسدالله همچنین؛ اسدالله چراغی، نماینده استان در مجلس شورای اسلامی با عمران فاضلی از جانبازان و پیشکسوتان دفاع مقدس در دره شهر دیدار کرد.