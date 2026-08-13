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تیم دانشآموزی اعزامی از خانه ریاضیات اصفهان موفق به کسب دیپلم افتخار در مرحله نهایی مسابقه جهانی ریاضی «تورنمنت شهرها» در مسکو شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیر خانه ریاضیات اصفهان گفت: تیم دانشآموزی متشکل از امیرعلی توجهی، محمدصدرا ستاری و کوروش فهیمپور در پی موفقیت در مرحله نخست مسابقه تورنمنت شهرها بهعنوان تنها گروه از ایران به مرحله نهایی و کنفرانس تابستانه این تورنمنت در مسکو دعوت شدند.
رامین جوادی با بیان اینکه این تورنمنت امسال از ۲ تا ۱۲ آگوست (۱۱ تا ۲۱ مرداد) برگزار شد، افزود: شرکت کنندگانی از یکصد شهر دنیا در این رقابتها حضور داشتند و تیم اعزامی از خانه ریاضیات اصفهان موفق به دریافت دیپلم افتخار سطح ۲ شد.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: دانش آموزان ایرانی حاضر در این مسابقات در پایه هشتم تحصیلی قرار دارند و با وجود سن کمتر در مقایسه با بسیاری از شرکت کنندگان، به خوبی توانستند رقابت کنند.
مدیر خانه ریاضیات اصفهان با اشاره به حمایت معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و حامی مالی برای اعزام تیم دانشآموزی از اصفهان به مرحله پایانی تورنمنت شهرها، گفت: امسال پس از ۹ سال، ما تیم اعزامی به مسابقه تورنمنت شهرها در مسکو داشتیم.
وی با اشاره به برگزاری مرحله مقدماتی مسابقه «تورنمنت شهرها» در تعدادی از شهرهای کشورمان از جمله اصفهان، تصریح کرد: ما حتی در دوران کرونا این رقابتها را به صورت مجازی برگزار کردیم، در ۹ سال اخیر در چند مورد از تیمهای ما برای حضور در مسکو دعوت شد، اما به دلیل هزینهها موفق به اعزام دانش آموزان نشدیم.
جوادی با اشاره به اینکه تیم اعزامی از خانه ریاضیات اصفهان در مسکو از بین پنج طرح با موضوعهایی مانند گراف، هندسه و نظریه اعداد و گرهها بر روی طرحی با عنوان «بازیها روی گرافهای متغیر» (Games on changing graphs) فعالیت میکردند، گفت: گروههای شرکت کننده در این مرحله با تعامل با طراحان و مسوولان پروژه که اغلب از ریاضیدانان بِنام هستند، پروژه خود را انجام دادند.
مسابقه تورنمنت شهرها در سال ۱۹۸۰ در روسیه پایهگذاری شد؛ این مسابقه بهعنوان یکی از معتبرترین رویدادهای ریاضی جهان با هدف تقویت توانایی حل مساله و افزایش علاقه به ریاضیات برگزار میشود.
خانه ریاضیات اصفهان بهمنظور آمادهسازی نوجوانان و جوانان استان اصفهان برای تحقق اهداف فرهنگی آموزشی و با توجه به لزوم ارتقاء کیفیت آموزش ریاضی در سال جهانی ریاضیات (۲۰۰۰ میلادی) بهعنوان واحدی غیردولتی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد.
این مرکز علمی تاکنون ۲۳ سال در تورنمنت شهرها شرکت کرده است.