دادستان مرکز لرستان گفت: جرثقیل‌های بزرگ و خطرآفرین طرح نیمه‌کاره و بلاتکلیف کیو خرم‌آباد از محل جمع‌آوری و جابجا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی حسنوند گفت: دستور جمع‌آوری جرثقیل‌های بزرگ و خطرآفرین طرح نیمه کاره و بلاتکلیف کیو خرم‌آباد در راستای احیای حقوق عامه صادر شد.

وی افزود: این جرثقیل‌ها که بیش از یک دهه به صورت بلاتکلیف در محل طرح رها شده بودند، علاوه بر ایجاد نازیبایی بصری، تهدیدی جدی برای امنیت شهروندان به شمار می‌رفتند و شرکت نصاب و جمع‌کننده این تجهیزات نیز در خارج از استان مستقر است که همین امر روند تعیین تکلیف آنها را با چالش مواجه کرده بود.

دادستان مرکز لرستان با تأکید بر اینکه احیای حقوق عامه یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است، گفت: سوء مدیریت در طرح‌های رهاشده و بلاتکلیف به هیچ عنوان قابل قبول نیست و نباید سالیان سال تهدیدی برای جان و امنیت مردم باقی بمانند.

حسنوند اظهار کرد: دستگاه قضایی با جدیت در کنار سایر نهاد‌های ذی‌صلاح، پیگیر تعیین تکلیف نهایی این طرح و پرهیز از هدررفت اموال عمومی خواهد بود.

وی گفت: مقرر شد در راستای احیای حقوق عامه و هماهنگی با نهاد‌های مسئول چرخه تعیین تکلیف سایر بخش‌های باقی‌مانده این طرح نیز با جدیت دنبال شود.

بر این اساس دستگاه قضایی استان لرستان اعلام کرد که با هر گونه ترک فعل یا قصور در ساماندهی طرح‌های بلاتکلیف که حقوق شهروندان را تهدید کند، برخورد قانونی می‌شود.

طرح برج‌های دوقلوی کیو خرم آباد حدود یک دهه به دلیل اختلاف میان شهرداری و شرکت معین کوثر بلاتکلیف رها شده است.