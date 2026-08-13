ترافیک خودرو‌ها با آغاز موج نخست بازگشت زائران از مشهد در سه جاده اصلی استان در محور‌های غرب، جنوب و شمال، سنگین و پرحجم، اما روان و بدون گره ترافیکی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: در حال حاضر ترافیک عصرگاهی در مسیر مشهد-باغچه-نیشابور- سبزوار (محور غرب)، مشهد-باغچه_ تربت حیدریه (محور جنوب) و مشهد-چناران-قوچان (محور شمال) سنگین و پرحجم، اما روان گزارش شده است.

سرهنگ جواد سعیدی یگانه افزود: تردد خودر‌ها در مسیر فریمان و دیگر مسیر‌های منتهی به مشهد به شکل پرحجم و روان گزارش شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه فردا (جمعه)، روز نخست ماه ربیع الاول است پیش بینی می‌شود شماری از زائران در مشهد خواهند ماند، لذا موج دوم بازگشت زائران از عصر جمعه روی خواهد داد.

وی بیان کرد: حادثه ترافیکی منجر به فوتی در ۴۸ ساعت گذشته در مسیر‌های جاده‌ای اصلی و مرتبط با حضور زائران امام رضا (ع) در استان رخ نداده است، هرچند در این مدت به تصادفات محلی و معمول در جاده‌های روستایی، فرعی و اصلی توسط پلیس رسیدگی شده است.

یگانه گفت: با وجود محدود بودن عرض برخی جاده‌هایی که محل عبور زائران پیاده بوده‌اند، اما خوشبختانه تاکنون تصادف مربوط به عابران و زائران پیاده در مسیر‌های منتهی به مشهد روی نداده است.

پارسال ۶ میلیون زائر که حدود ۷۰۰ هزار نفر آنان زائران پیاده بودند، آخر ماه صفر به مشهد سفر کرده و در آیین‌های سالروز رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، شهادت امام حسن (ع) و امام علی ابن موسی الرضا (ع) شرکت کردند.