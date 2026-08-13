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فرماندار باوی در نشستی با حضور نماینده مردم باوی در مجلس و معاون امور عمرانی استانداری خوزستان با اشاره به چالشهای پیش روی توسعه این شهرستان، بر ضرورت تکمیل طرحهای نیمهتمام برای پیشرفت منطقه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، باقر اسماعیلیزاده با اشاره به وضعیت زیرساختی شهرستان باوی اظهار کرد: وجود طرحهای عمرانی نیمهتمام یکی از اصلیترین موانع توسعه در این منطقه است.
وی درخصوص مشکلات حوزه راه و شهرسازی این شهرستان بیان داشت: با صرف حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار، طرح پل ثابت ملاثانی به پایان رسیده و در حال حاضر عمدتاً موضوع روشنایی باقی مانده است.
اسماعیلیزاده با اشاره به وضعیت جادههای ساحلی که در سال ۹۷ تعریف شده بودند، گفت: طرح جاده ساحلی در منطقه ملاثانی پیشرفت فیزیکی داشته و تاکنون ۳۴ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است، اما طرحهای مشابه در منطقه ویس با پیشرفت فیزیکی کمتر مواجه هستند، همچنین طرح جاده ساحلی شیبان با تنها ۱۲ درصد پیشرفت فیزیکی با کمترین پیشرفت، از سال ۱۴۰۰ تاکنون متوقف ماندهاند.
فرماندار باوی در خصوص زیرساختهای اداری، گفت: احداث ساختمان فرمانداری با وجود چالشهای قانونی زمین، ۴۰ درصد پیشرفته است.
وی درباره چالشهای حوزه آب اظهار کرد: موضوع تنشهای آبی در روستاهای پاییندست شهرستان به طور جدی دنبال شده و لازم به ذکر است که خطوط لوله روستایی فرسوده بوده و نیاز به جایگزینی دارند، همچنین تاسیسات آبرسانی در مناطقی نظیر سیدحسن، تلبومه، با کمبود آب مواجه هستند که نیاز به تجهیزات و توسعه شبکه آبرسانی دارد.
اسماعیلی زاده همچنین بر ضرورت تکمیل ایستگاههای پمپاژ و تصفیهخانههای ملاثانی و شیبان تاکید کرد.
وی تصریح کرد: در بخش سلامت، تکمیل درمانگاه تأمین اجتماعی ملاثانی و ساختمان اداری شبکه بهداشت و درمان از اولویتهای معرفی شده بود، در حوزه ورزش نیز، بازسازی ورزشگاههای شیبان و ویس نیازمند ۱۲ میلیارد تومان اعتبار اعلام شد.
فرماندار باوی همچنین به برنامههای آتی منطقه از جمله احداث شهرک صنعتی ۶۰۰ هکتاری با هدف جذب سرمایهگذار، تکمیل زیرساختهای شهر رامین جهت واگذاری واحدهای مسکونی به خانوادههای پرجمعیت و همچنین نیاز به بازنگری در طرحهای جامع و تفصیلی شهر ملاثانی، شیبان و ویس اشاره کرد.