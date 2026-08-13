تصادف۲ دستگاه خودروی باری در محور مواصلاتی دامنه به خوانسار، منجر به مرگ ۴ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت:تصادف۲ دستگاه خودروی باری در محور مواصلاتی دامنه به خوانسار، منجر به وقوع حادثه‌ای مرگبار شد که در پی آن ۴ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی افزود: عصر امروز وقوع یک فقره تصادف رانندگی در جاده ترانزیتی و پرتردد دامنه - خوانسار به مراکز امدادی گزارش شد که بلافاصله تیم‌های عملیاتی پلیس راه و نیروهای امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی: در این حادثه، یک دستگاه وانت پیکان با یک دستگاه وانت نیسان به صورت رخ‌به‌رخ برخورد کردند که متأسفانه شدت این تصادف به حدی بود که هر دو خودرو بلافاصله دچار حریق گسترده شدند.

سرهنگ میرزایی با بیان اینکه در این حادثه هر دو راننده و دو سرنشین خودروها در دم جان باختند، افزود: با وجود حضور سریع عوامل امدادی و انتظامی در محل، متأسفانه به دلیل گستردگی آتش‌سوزی ناشی از تصادف، امکان نجات سرنشینان فراهم نشد و تمامی سرنشینان جان باختند.

وی در خصوص علت بروز این فاجعه جاده‌ای خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس راه پس از بررسی دقیق صحنه تصادف و آثار به‌جا مانده، علت اصلی این واقعه را «تجاوز به چپ» راننده خودروی وانت پیکان اعلام کردند که منجر به مسدود شدن مسیر و برخورد مستقیم با خودروی مقابل شده است.