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پیادهروی «حرم تا حرم» بخش کویرات آران و بیدگل در روز شهادت امام رضا(ع) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ عضوشورای دهیاری روستای حسین آبادبخش کویرات آران وبیدگل گفت:هرسال درروزشهادت امام رضا(ع)مردم روستای حسین آبادوبخش کویرات شهرستان آران وبیدگل مسیر20کیلومتری روستای حسین آبادبه سمت امامزادگان آقا علی عباس وعلی محمد(ع)شهربادرودشهرستان نطنزراپیاده روی می کنند.
کاظمی افزود:بیش از6هزارنفرازمردم این بخش باهدف تبعیت ازولایت وزنده نگه داشتن سیره اهلبیت(ع)این مسیرراطی می کنندوبیش از30موکب درمسیرازآنهاپذیریی می کنند.
وی تصریح کرد:ازسال91این مراسم شروع شده وهرساله دراین روز برگزارمی شود
روستای حسین آباد درفاصله30کیلومتری ودرشرق مرکزشهرستان قراردارد .