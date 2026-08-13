جمعی از خادمیاران رضوی شهرستان لنجان با حضور در مراسم پیاده‌روی، ارادت و دلدادگی خود را به ساحت مقدس امام مهربانی‌ها ابراز کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این مراسم با حضور خادمیاران رضوی از فلکه مرکزی زرین‌شهر آغاز شد و شرکت‌کنندگان با پیمودن مسیر تا گلستان شهدا، در فضایی معنوی و آکنده از حال و هوای رضوی، یاد و نام حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) را گرامی داشتند.

خادمیاران رضوی در طول این مسیر با در دست داشتن پرچم متبرک و نمادهای رضوی، ضمن عرض ارادت به امام رضا(ع)، بار دیگر بر تداوم مسیر خدمت و ترویج فرهنگ رضوی در جامعه تأکید کردند.

این برنامه با حضور در گلستان شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان به پایان رسید.