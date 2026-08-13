به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این آیین، عزادارانی از پنج روستای منطقه، مسیر ۲۰ کیلومتری را پیاده طی کردند تا به جمع سوگواران امام رضا (ع) در امامزاده اسحاق (ع) شهر هرند برسند

برپایی ۲۰ موکب و ایستگاه صلواتی و خدمت‌رسانی نیرو‌های امدادی و دستگاه‌های خدمات‌رسان، خیمه یاد شهدا و نمایشگاه کتاب با محوریت ترویج سیره رضوی، و پویش نذر خون از برنامه‌های این مراسم بود.

کیان دهراب‌پور، رئیس سازمان انتقال خون استان اصفهان در حاشیه این مراسم گفت: پویش «مهر حسینی» از ابتدای محرم تا پایان ماه صفر ادامه داشته که در مدت دو ماه بیش از ٢۵ هزار نفر موفق به اهدای خون شدند

سوگواره رضویون هر سال در آخرین روز ماه صفر برگزار می‌شود و جلوه‌ای از ارادت، همدلی و دلدادگی مردم شرق اصفهان به امام هشتم شیعیان است.