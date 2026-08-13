رئیس هیئت شمشیربازی دزفول استان خوزستان گفت: در چارچوب مسابقات قهرمانی شمشیربازی رده جوانان کشور، دو بانوی شمشیرباز در بخش اسلحه اپه از این شهرستان به این رقابت‌ها اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، مریم حمزئی بیان داشت: بر اساس سهمیه اختصاص‌یافته، تیم اعزامی استان خوزستان در اسلحه اپه بانوان با حضور چهار ورزشکار تشکیل شد که دو سهمیه به شهرستان دزفول اختصاص یافت و دو سهمیه دیگر نیز به ورزشکاران شهرستان خرمشهر رسید.

وی افزود: زهرا اصلاح‌چی و فاطمه سالاروند، دو شمشیرباز دزفولی، پس از رقابت و انتخاب از میان پنج ورزشکار، موفق به کسب سهمیه حضور در ترکیب تیم استان خوزستان و اعزام به مسابقات قهرمانی کشور شدند.

حمزئی می‌گوید: این رقابت‌ها از ۲۳ تا ۲۸ مردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان تهران و در سالن شهید کلاهدوز برگزار می‌شود که مسابقات انفرادی اسلحه اپه بانوان روز جمعه و رقابت‌های تیمی روز شنبه برگزار خواهد شد.

گفتنی است؛ در پایان مسابقات قهرمانی کشور شمشیربازی رده جوانان، نفرات و تیم‌های برتر رده جوانان کشور معرفی خواهند شد.