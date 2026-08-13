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خبرنگاران در نقاط مختلف لرستان با جدیت همچنان پای کار اطلاعرسانی و پیگیری مطالبات مردمی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، خبرنگاران شهرستانها، این روایتگران حقیقت و پاسداران آگاهی با حضور در روستاها، جادهها و صحنههای مختلف، مشکلات و دغدغههای مردم استان را روایت میکنند و با وجود محدودیت امکانات و تجهیزات، همچنان پای کار اطلاعرسانی و پیگیری مطالبات مردم هستند.
گزارشی ببینید از تلاش بیوقفه و بیادعای این روایتگران که شاید کمتر دیده شوند، اما برای دیده شدن مردم و رفع مشکلات آنها همیشه در میدان حاضر هستند.