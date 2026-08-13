کسری طاهری، مهاجم جوان و محصول آکادمی باشگاه فوتبال سپاهان، به جمع شاگردان محرم نویدکیا پیوست.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهاجم ۲۰ ساله در سال ۲۰۲۴ راهی فوتبال روسیه شد و به روبین قازان پیوست. طاهری در مجموع شش بازی لیگ برای این تیم انجام داد، اما موفق به گلزنی نشد.

طاهری فصل گذشته به‌صورت قرضی برای پیکان به میدان رفت و در همان مدت کوتاه توانست توجه‌ها را به خود جلب کند. وی در شش هفته ابتدایی لیگ، چهار گل برای پیکان به ثمر رساند و با عملکرد خود در جمع پدیده‌های جوان فوتبال ایران قرار گرفت.

کسری طاهری همچنین سابقه حضور در رده‌های مختلف تیم‌های پایه ایران را دارد و در رده نوجوانان یکی از بازیکنان مؤثر فوتبال ایران محسوب می‌شد. وی در تیم کمتر از ۱۷ سال ایران ۱۹ بار به میدان رفته و ۱۲ گل به ثمر رسانده است.