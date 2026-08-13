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اعضای جوان جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری در حرم مطهر امام رضا (ع) به زائران خدمات رسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت:این جمعیت در قالب رویداد ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» و با هدف همراهی و تسهیل تردد زائران سالمند، در محلهای تعیینشده مستقر شدند و خدمات ویلچررانی را به زائران ارائه کردند.
طاهری افزود: این خدمت داوطلبانه با حضور مستمر جوانان هلالاحمر، در راستای تکریم زائران و فراهمکردن شرایطی آسانتر برای حضور آنان در بارگاه منور رضوی ادامه دارد.