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مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از شتاببخشی به اجرای شهرکهای مسکونی گهرباران و گلوگاه با ظرفیت مجموع حدود ۱۶ هزار واحد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از شتاببخشی به اجرای شهرکهای مسکونی گهرباران و گلوگاه با ظرفیت مجموع حدود ۱۶ هزار واحد خبر داد و گفت: عملیات اجرایی شهرک گهرباران از مهرماه وارد مرحله جدید میشود و آمادهسازی شهرک گلوگاه نیز حداکثر تا یک ماه آینده آغاز خواهد شد.
جابر حسنزاده در نشست خبری شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی مازندران که به مناسبت روز خبرنگار در ساری برگزار شد، گفت: تسریع در اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن و تعیین تکلیف شهرکهای مسکونی از اولویتهای مدیریت استان است و این پروژهها با تأکید و پیگیری استاندار مازندران با جدیت بیشتری دنبال میشوند.
وی درباره شهرک مسکونی گهرباران افزود: حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی در این شهرک پیشبینی شده و مرحله نخست آمادهسازی در مساحتی حدود ۳۰ هکتار به پایان رسیده است. فرآیند تفکیک اراضی نیز در حال انجام است.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت: تلاش میکنیم از مهرماه عملیات اجرایی شهرک گهرباران وارد مرحله جدید شود تا زمینه واگذاری و تحویل اراضی به متقاضیان فراهم شود.
حسنزاده درباره شهرک گلوگاه نیز افزود: اسناد مناقصه آمادهسازی این شهرک برای حدود ۵ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی تهیه و در سامانه ستاد بارگذاری شده و فرآیند انتخاب پیمانکار در حال انجام است.
وی گفت: پس از تعیین پیمانکار، عملیات آمادهسازی شهرک گلوگاه آغاز خواهد شد و امیدواریم طی یک ماه آینده شاهد شروع عملیات اجرایی این پروژه باشیم.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به برنامههای حوزه نهضت ملی مسکن افزود: حدود ۶ هزار و ۸۰۰ واحد از پروژههای مشارکتی در حوزه ساخت، توسط وزارت راه و شهرسازی تملک و ساخته خواهد شد و تا پایان دولت به متقاضیان تحویل میشود. همچنین تا پایان امسال یک هزار و ۱۰۰ واحد نیز تحویل متقاضیان خواهد شد.
حسنزاده گفت: تاکنون حدود ۷۰۰ واحد زمین در قالب گروههای نهضت ملی مسکن به مردم تحویل شده و متقاضیان مسئولیت ساخت این واحدها را بر عهده دارند.
وی درباره طرح جوانی جمعیت افزود: ۶ هزار و ۹۰۰ خانواده در این طرح ثبتنام کردهاند که یک هزار و ۵۰۰ خانوار از آنها روستایی و مابقی شهری هستند و تاکنون مدارک ۲ هزار و ۸۰۰ خانواده تکمیل شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران درباره طرحهای عمرانی استان نیز گفت: در حال حاضر پروژه عمرانی متوقفشدهای در حوزه راه و شهرسازی استان وجود ندارد و سال گذشته نزدیک به یک همت قرارداد در حوزه راه منعقد شد.
حسنزاده افزود: حدود ۱۵ کیلومتر از پروژههای راه نیز تا آبانماه زیر بار ترافیک خواهد رفت.
وی با اشاره به اجرای طرح بلندمرتبهسازی در حدود ۲۸ شهر استان، توسعه گردشگری ریلی، حملونقل دریایی و استفاده از ظرفیت بلندمرتبهسازی برای جذب گردشگر را از موضوعات در دست بررسی عنوان کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران بازآفرینی شهری را نیز از ظرفیتهای مهم استان دانست و بر استفاده از ظرفیتهای موجود برای توسعه متوازن شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تأکید کرد.
در پایان این نشست، به مناسبت روز خبرنگار از خبرنگاران و اصحاب رسانه حوزه راه و شهرسازی با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.