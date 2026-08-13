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شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گیلان اعلام کرد: نماز جمعه فردا ۲۳ مرداد در مرکز گیلان به امامت آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان در مصلای رشت برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گیلان اعلام کرد: فردا ۲۳ مرداد، نماز دشمن شکن جمعه در مساجد و مصلاهای همه شهرها و بخشهای استان با حضور گیلانیان مومن برگزار خواهد شد.
همچنین نماز جمعه فردا در رشت، به امامت آیت الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در مصلای بزرگ این شهر اقامه خواهد شد.