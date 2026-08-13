پس از درج ادعا‌هایی از سوی حساب‌های کاربری معاند در مورد ارتکاب جنایت علیه یک فرد حافظ امنیت به اسم سعید کاظمی در روز گذشته، بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد این ادعا صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عناصر رسانه‌ای معاند از روز گذشته ادعا‌هایی را مطرح کرده‌اند که در مورد فردی بسیجی با عنوان سعید کاظمی مرتکب جنایت شده و او را در برخورد عمدی با ماشین به قتل رسانده‌اند.

پس از طرح این ادعا موضوع در مراجع مختلف مورد پرس و جو قرار گرفت و مشخص شد این ادعا عاری از صحت بوده و روز گذشته گزارشی با عنوان مرگ فردی در پی برخورد عمدی ماشین با وی ثبت نشده است.