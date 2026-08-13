به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در این مراسم، زائران اصفهانی و سوگواران ۱۰۰ هیئت مذهبی استان، با تجمع در حسینیه اصفهانی‌ها، حرکت خود را به سمت حرم مطهر رضوی آغاز کردند.

عزاداران اصفهانی در قالب دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی، پس از عبور از بازار سرشور، وارد باب‌الجواد و صحن پیامبر اعظم (ص) شدند و در ادامه خود را به مسجد تاریخی گوهرشاد رساندند.

ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد، محل برگزاری آیین عزاداری اصفهانی‌ها بود؛ جایی که دسته‌های مختلف استان در کنار یکدیگر به زنجیرزنی و سینه‌زنی پرداختند و در سوگ شهادت امام رضا (ع) عزاداری کردند.

در این اجتماع، پرچم‌های سرخ نیز در میان عزاداران به اهتزاز درآمد که به گفته برگزارکنندگان، نمادی از خونخواهی و یاد و خاطره رهبر شهید ایران، سیدعلی خامنه‌ای، بود که در جوار حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شده است.

در ادامه این مراسم، زیارت امین‌الله به صورت جمعی قرائت شد و سپس آیت‌الله سیدابوالحسن مهدوی، نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری، برای عزاداران سخنرانی کرد.

این اجتماع در پایان با سینه‌زنی دسته‌جمعی هیئت‌های مذهبی اصفهان ادامه یافت و نزدیک به ۱۰۰ هیئت و جمع زیادی از زائران اصفهانی، تصویری باشکوه از حضور مردم اصفهان در سوگ امام هشتم (ع) در حرم رضوی خلق کردند.

در این مراسم پرچم‌های سرخ با عنوان انتقام خواهی خون قائد شهید امت سیدالشهدای انقلاب اسلامی برافراشه شد.

این مراسم برای دومین سال متوالی با حضور هیئت‌های مذهبی و زائران استان اصفهان به یاد آقای شهید ایران در مشهد مقدس برگزار شد