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صنایع کوچک، از مهمترین پایههای تولید، نقشی ارزشمند در شکلگیری زنجیرههای اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه صنعتی استان قم دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با ۲۱ مرداد، روز ملی حمایت از صنایع کوچک، یک واحد صنعتی کوچک در قم با تولید نخهای ویژه مورد استفاده در صنعت نساجی، بخشی از نیاز زنجیره تولید این صنعت را تأمین میکند؛ واحدی که تداوم فعالیت آن، نمونهای از نقش صنایع کوچک در حفظ اشتغال، تأمین نیاز صنایع بزرگ و پایداری زنجیره تولید کشور است.
صنایع کوچک و متوسط، اگرچه در مقیاس بنگاه کوچکاند، اما در زنجیره تولید کشوراز تأمین مواد اولیه و قطعات گرفته تا ارائه خدمات فنی و تولید محصولات تخصصی مورد نیاز صنایع بزرگ نقشی بزرگ و اثرگذار دارند.
در این میان، یک واحد صنعتی کوچک در قم با تمرکز بر تولید نخهای ویژه صنعت نساجی، یکی از حلقههای این زنجیره را شکل داده و محصول خود را در اختیار واحدهای بزرگتر این صنعت قرار میدهد.
فعالیت این واحد صنعتی، نمونهای از ظرفیت بنگاههای کوچک برای تولید محصولات تخصصی، ایجاد اشتغال و تکمیل زنجیره ارزش صنایع بزرگ است؛ ظرفیتی که با حمایت و رفع موانع تولید میتواند به توسعه بازار، افزایش ظرفیت و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر منجر شود.
فعالان این واحد صنعتی معتقدند تأمین سرمایه در گردش، دسترسی پایدار به انرژی و مواد اولیه و فراهم شدن شرایط مناسب برای توسعه بازار، از مهمترین نیازهای صنایع کوچک برای تداوم و گسترش فعالیت است.