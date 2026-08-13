به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از رسانه‌ های پاکستانی، «اسپن بارت‌اید» وزیر امور خارجه نروژ در نشست خبری مشترک با «اسحاق دار» همتای پاکستانی خود در اسلام آباد گفت: ایران نیز مانند همه ما حق دارد از خود محافظت کند.

وزیر امور خارجه نروژ در ادامه افزود: کشورش جزء نخستین کشور‌های غربی بود که موضع خود را به روشنی اعلام و تأکید کرد که جنگ علیه ایران نقض قوانین بین‌المللی است.

«اسپن بارت‌اید» تاکید کرد: حتی اگر ما در مورد مسائل دیگر با ایران اختلاف نظر‌های اساسی داشته باشیم، این کشور نیز مانند همه ما حق دارد از خود محافظت کند.

وی ضمن قدردانی از از تلاش‌های صلح جویانه اسلام آباد، افزود: نروژ به عنوان یک «قدرت دریایی بزرگ»، در حفظ خطوط دریایی و حفاظت از آزادی ناوبری، با پاکستان منافع مشترک دارد.

وزیر امور خارجه نروژ همچنین گفت: با همتای پاکستانی خود درباره مسائل مشترک دوجانبه و تحولات مربوط به کشمیر، افغانستان، فلسطین و توافق سه جانبه موسوم به توافق مکه رایزنی کرده است.

این اولین سفر وزیر امور خارجه نروژ به پاکستان در یک دهه گذشته است.

وزیر امور خارجه پاکستان هم بار دیگر بر اهمیت کاهش تنش در خاورمیانه تأکید کرد.

«اسحاق دار» در نشست خبری با همتای نروژی خود ضمن تأکید بر ضرورت کاهش تنش در منطقه، گفت‌و‌گو‌های بیشتر را برای تحقق این هدف خواستار شد.

وزیر امور خارجه پاکستان همچنین «تلاش برای پایان مسالمت آمیز نزاع‌ها و حل و فصل اختلافات بین المللی بر اساس قوانین» را ضروری دانست.